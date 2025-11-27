La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el día de ayer el Senado de la República le envió una misiva oficial referente a la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, información que ya se difunde en medios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó haber recibido la documentación pertinente sobre la potencial salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR). El anuncio se realiza después de que se difundieran versiones sobre la presunta intención del funcionario de dejar su cargo.

Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, declaró: “Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica y mañana les informamos”.





Proceso de análisis

La presidenta indicó que el documento, remitido por la Cámara Alta, se encuentra en fase de revisión legal. Este proceso de análisis involucra directamente a los abogados y a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

El anuncio de Sheinbaum posiciona la información sobre la posible renuncia de Gertz Manero en el ámbito oficial, confirmando la existencia de gestiones formales ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La titular del Ejecutivo federal anunció que el informe oficial sobre la decisión y los pasos a seguir se darán a conocer el día de mañana. El titular de la FGR fue ratificado en 2019 para un periodo de nueve años.



