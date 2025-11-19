Según García Harfuch, el detenido es señalado por su presunta participación en la planeación del ataque que terminó con la vida del exalcalde.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la detención de Jorge Armando “N”, alias 'El Licenciado' señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

La captura fue realizada por autoridades federales durante un operativo en la ciudad de Morelia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención en conferencia de prensa este miércoles 19.

“El Licenciado presionó a los autores materiales para que dispararan a Carlos Manzo aun cuando estuviera acompañado. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque” , declaró.

El ataque contra Carlos Manzo

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos durante un evento por el Día de Muertos. En la agresión también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien posteriormente fue dado de alta. Durante el ataque, un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, fue abatido en el lugar.

A los días, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de otros dos fallecidos en relación al caso de Manzo, entre ellos un menor de 16 años, identificado como Josué “N” que coincide con el cómplice de Ubaldo.

Tres días después del homicidio, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, asumió el cargo como presidenta municipal sustituta de Uruapan. En su mensaje aseguró que el legado de su esposo, “de lucha y de justicia, está más fuerte que nunca”.

Tras el asesinato, el Gobierno de México activó el Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia integral para combatir la violencia, la delincuencia y la inseguridad en la entidad. El programa, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye 12 ejes de acción, más de 100 medidas y una inversión superior a 57 mil millones de pesos.

La ofensiva busca frenar la operación de al menos doce grupos criminales que actúan en Michoacán, donde en las últimas semanas también fue asesinado el líder citrícola Bernardo Bravo.



