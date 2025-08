El funcionario federal también reportó el desmantelamiento de nueve laboratorios y casi 10 toneladas de droga incautada.

En la segunda sesión del Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en las últimas dos semanas se han aprendido en la entidad a 65 personas y se han asegurado 116 armas y 24 mil cartuchos.

El funcionario federal también reportó el desmantelamiento de nueve laboratorios y casi 10 toneladas de droga incautada.

Además, informó que esta mañana en San Ignacio, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos por sujetos armados.

Al repeler la agresión, indicó, hubo dos detenciones y uno de los agresores falleció.

Se aseguraron ocho armas largas, siete granadas y una lanzagranadas.

El secretario informó que sostuvieron una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Culiacán.

Hace 15 días, en la primera sesión del Gabinete de Seguridad federal en la entidad, el secretario aseguró que los grupos delictivos 'Los Chapitos' y 'Los Mayos' están mermados tras operativos en los que han logrado detenciones, aseguramientos de armas y narcolaboratorios.

Señaló que una muestra del debilitamiento es que ya no son tan visibles los convoys de sicarios que antes presumían los grupos del Cartel de Sinaloa.

"Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas, al inicio del conflicto veíamos los convoys de varias camionetas en Culiacán, hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes, sino es que hubo meses con cero bloqueos de carreteras como al inicio, no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales" , expresó.

El Gabinete de Seguridad estará cada 15 días en Sinaloa para informar avances.