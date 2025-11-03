El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este 3 de noviembre que no hay indicios que relacionen a los policías municipales que protegían a Carlos Manzo con la delincuencia organizada.

Omar García Harfuch informó hoy que, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, “no hay ningún indicio” de que los policías municipales encargados de su seguridad tengan vínculos con la delincuencia organizada. “De hecho, fue uno de sus escoltas quien abatió al agresor”, afirmó.

La postura oficial perfila la continuidad de la investigación sin líneas dirigidas contra el círculo de resguardo inmediato del alcalde, mientras se mantienen detenidos dos presuntos participantes y se confirmó que uno de los agresores murió en el lugar del ataque ocurrido durante el Festival de las Velas.

Según García Harfuch, el edil contaba con seguridad inmediata de policía municipal y apoyo perimetral de catorce elementos de la Guardia Nacional; las dependencias federales y estatales reforzarán operativos en la zona y analizarán videos de C5 y establecimientos para trazar rutas previas del agresor. “No habrá impunidad”, dijo el funcionario.

Manzo fue atacado la noche del 1 de noviembre en el centro de Uruapan, durante un evento público del Día de Muertos; falleció tras recibir disparos a corta distancia.

El caso generó condenas del Gobierno federal y ofrecimientos de cooperación internacional. Autoridades han señalado la presencia de grupos delictivos en la región, sin precisar aún la célula responsable del homicidio.



