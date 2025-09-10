La menor fue vista por última vez en Xochiatipan. De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía una blusa blanca y sandalias de baño al momento de su desaparición.

La búsqueda de una menor reportada como desaparecida desde el 5 de septiembre en Hidalgo, derivó en el hallazgo de su cuerpo en un predio de la localidad de Acatipa.

La niña identificada como Maricela Bautista, de 11 años, fue vista por última vez en Xochiatipan. De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía una blusa blanca y sandalias de baño al momento de su desaparición.

Durante cinco días, familiares y vecinos de la menor, acompañados por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaron recorridos en distintas zonas sin obtener resultados.

Fue hasta ayer en que autoridades confirmaron que Maricela había sido localizada sin vida en un predio de Acatipa. Al sitio acudieron elementos de la Procuraduría de Justicia y de la Policía Municipal para efectuar el levantamiento del cuerpo y acordonar el área con el fin de iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, lo que ha generado consternación y enojo entre la población. Los familiares de la menor exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar que no queden impunes.