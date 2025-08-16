Estos fueron encontrados en las comunidades del Potrero de los Ibarra de Abajo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino, El Habal y en las inmediaciones de la presa Vinoramas, en la capital sinaloense.

Autoridades federales y estatales aseguraron y destruyeron siete laboratorios clandestinos y un plantío de mariguana en los municipios de Culiacán y Cosalá, en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó este sábado que en el marco de la 'Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos' localizó seis áreas de concentración de materiales químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades de Potrero de los Ibarra de Abajo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino, El Habal y en las inmediaciones de la presa Vinoramas, en la capital sinaloense.

En el poblado El Ranchito, en Cosalá, localizó otro laboratorio en el que precisó el aseguramiento de 31 bidones con mil 610 litros de acetona, nueve tambos con mil 890 litros de metanol, nueve bidones con aproximadamente 480 litros de alcohol etílico, así como una olla con aproximadamente 10 litros de precursores químicos y otros tres bidones que también contenía 100 litros de precursores químicos.

Además de seis bidones con 300 litros de tolueno y seis más con 300 litros de ácido clorhídrico.

Entre otras cosas, en ese laboratorio la dependencia también reportó el hallazgo de tres costales con 150 kilogramos de sosa cáustica en escamas, tres bidones con 75 litros de sustancias desconocidas y un sistema de almacenamiento de agua improvisado.

En el poblado Camanaca, perteneciente al municipio de Culiacán, la SSP local indicó que militares localizaron y destruyeron un plantío de mariguana con una superficie de 100 metros cuadrados, con una densidad de seis plantas por metro cuadrado y una altura promedio de 1.5 metros.