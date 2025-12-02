Según reportes de las autoridades, vecinos observaron los envoltorios el martes temprano y detectaron algunos rastros de sangre, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

Varias bolsas con restos humanos fueron encontradas en el Fraccionamiento Urbi Villa del Campo, en el Municipio de Tecámac.

Estaban frente a un domicilio ubicado sobre Avenida Valle San Rafael, casi esquina con Lago Constanza.

Según reportes de las autoridades, vecinos observaron los envoltorios el martes temprano y detectaron algunos rastros de sangre, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

Enseguida acudieron elementos de la Guardia Civil y socorristas, quienes confirmaron que contenían partes de un cadáver.

A un costado también hallaron un carrito para transportar despensa, en el que se presume que los trasladaron.

Las primeras hipótesis señalan que fueron abandonados durante la madrugada, pero no hubo testigos y las autoridades sólo cuentan con grabaciones de algunas cámaras de vigilancia.

El lugar permaneció bajo resguardo policial hasta el mediodía, cuando el personal de la Fiscalía concluyó los peritajes y las primeras indagatorias.

Los restos fueron trasladados al anfiteatro, donde serán sometidos a exámenes forenses para determinar si corresponden a una o más víctimas.