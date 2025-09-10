De acuerdo con miembros del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, lo localizado correspondería a, al menos, un cadáver.

Un total de cuatro bolsas con restos humanos fueron localizadas este miércoles en la fosa de Las Agujas, en Zapopan

De acuerdo con miembros del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, lo localizado correspondería a, al menos, un cadáver.

"Para nosotros el recuperar, regresar un cuerpo más a casa es algo muy importante" , dijo Indira Navarro, representante del Colectivo.

La activista señaló que las autoridades pretendían finalizar los trabajos en dicha fosa, sin embargo, aseguró que no dejarán de acudir a observar las labores.

"Ya lo querían soltar esta semana, de verdad, esta semana querían dar por terminado y miren, por algo pasan las cosas" , comentó Indira Navarro.

La fosa de Las Agujas fue descubierta en febrero, en un predio que está a un lado del camino que lleva a las instalaciones del CUCBA.

Desde esa fecha se han recuperado los cadáveres de 56 personas, de las cuales 25 ya fueron identificadas preliminarmente por sus familiares.

Las personas identificadas son 23 hombres y dos mujeres.

Previo al hallazgo de este miércoles, el 15 de julio fue la última vez que extrajeron bolsas con restos humanos y el 7 de agosto encontraron un hueso.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado informó el 29 de agosto que los trabajos continuarían, pues faltaba procesar un total de 20 franjas en el mismo terreno.