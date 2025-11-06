Autoridades confirmaron que Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro (Michoacán), fue localizado con vida tras ser reportado como desaparecido el 2 de noviembre.

El exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, fue localizado con vida este jueves, confirmaron autoridades estatales. El exfuncionario había sido reportado como desaparecido desde el 2 de noviembre.

La localización cierra la fase inmediata de búsqueda en Zinapécuaro y municipios aledaños, y reduce el riesgo de alertamientos adicionales en la zona; no se reportan afectaciones a la población derivadas del operativo.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades darán seguimiento con valoraciones médicas y toma de declaraciones para precisar las circunstancias de la ausencia. Se prevé la actualización de la carpeta de investigación por desaparición con los datos recabados.

Correa Gómez se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro (2018–2021). Su ausencia fue reportada el 2 de noviembre; la confirmación de su hallazgo con vida se da hoy, en el marco de operativos de búsqueda coordinados en Michoacán.



