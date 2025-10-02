Por medio de sus padres, las autoridades educativas buscarán establecer cómo fue que el niño tenía en su poder la droga.

Un alumno de la Primaria Profesor Arcadio Lozano Martínez provocó movilización de policías de Fuerza Civil, luego de que le hallaron una dosis de mariguana, en la Colonia Nuevas Colonias, en Monterrey, Nuevo León.

Por medio de sus padres, las autoridades educativas buscarán establecer cómo fue que el niño tenía en su poder la droga.

Una fuente policial informó que se estima que el menor, de quien sólo se dijo es de Primaria Mayor, de entre nueve y 11 años, habría encontrado la droga y la llevó a la escuela para enseñársela a sus compañeritos.

Agregó que fue ésta mañana cuando el personal docente se dio cuenta del hecho y dieron aviso a la dirección del plantel educativo ubicado en Martín de Zavala y 5 de Febrero.

También se dio conocimiento a Fuerza Civil, acudiendo elementos, quienes aseguraron el envoltorio con mariguana y levantaron un informe.

El niño permaneció en la dirección de la escuela, de donde citaron a los padres del alumno.

En el plantel escolar se resolvería las acciones a tomarse, como el mandar al niño a pláticas al área psicológica, mencionó la fuente.