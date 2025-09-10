El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que todos los cuerpos presentaban huellas de violencia.

Un total de cinco personas, dos mujeres y tres hombres, fueron hallados asesinados este miércoles en el municipio de Temósachic, al oeste de Chihuahua.

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que todos los cuerpos presentaban huellas de violencia.

Indicó que, de inmediato, acudieron a ese lugar elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con autoridades de distintos órdenes de Gobierno para iniciar las indagatorias.

Portillo señaló que el reporte del hallazgo se hizo a través del sistema de emergencias 911, en el sentido de que a un costado de la carretera que conduce de Temósachic a Madera, en el entronque conocido como La Concha, había cinco personas sin vida.

El fiscal informó que en el avance de las indagatorias se estableció que uno de los fallecidos tenía reporte de ausencia, para lo cual se trabaja para establecer la identidad del resto de las personas.

Indicó que los cuerpos fueron trasladados al laboratorio de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para determinar las causas de muerte.

Finalmente destacó que este hecho podría corresponder a la lucha que tienen dos grupos antagónicos, por lo que se reforzarán las acciones de seguridad en esa región conforme a los acuerdos de la Mesa de Seguridad.