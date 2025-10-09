Las versiones preliminares señalan que será personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas las que tomen el caso y coordinen el levantamiento del cadáver.

Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado al interior de una cisterna durante las obras de demolición del Hospital General Gonzalo Castañeda ISSSTE, según primeros reportes.

Este inmueble está localizado sobre el Eje 2 Norte Manuel González casi esquina con el Eje Central, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Ciudad de México.

Al lugar fueron desplegados policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc.

A pesar de la movilización de servicios de emergencia, ninguna autoridad ha informado de manera oficial lo sucedido y tampoco se suspendieron las obras.

Las versiones preliminares señalan que será personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas las que tomen el caso y coordinen el levantamiento del cadáver.