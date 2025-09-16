Vecinos reportaron intensos olores fétidos, por lo que policías municipales ingresaron al sitio y localizaron sobre un sofá a una mujer inconsciente, en evidente estado de evolución cadavérica de aproximadamente cinco días.

El hallazgo de una mujer sin vida en un lote baldío de la Colonia Los Cajetes, en el Municipio de Zapopan, generó la movilización de autoridades durante la madrugada de este martes.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles San Mateo y San Lucas, donde el predio se encontraba entre dos propiedades con construcción. En una de las esquinas, al fondo del lado izquierdo, había una choza improvisada con tablaroca y cartón.

Vecinos reportaron intensos olores fétidos, por lo que policías municipales ingresaron al sitio y localizaron sobre un sofá a una mujer inconsciente, en evidente estado de evolución cadavérica de aproximadamente cinco días. Debido al deterioro del cuerpo, no fue posible precisar su edad.

Paramédicos confirmaron el deceso y el tiempo estimado de evolución cadavérica. Posteriormente se notificó a un agente del Ministerio Público y al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de indicios.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía bajo el protocolo de feminicidio, ya que, pese al estado del cuerpo, se alcanzó a distinguir que la mujer presentaba un golpe en el rostro.