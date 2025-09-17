El 29 de agosto de 2025 su familia acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar que el joven no había regresado a su casa y desconocía su paradero, por lo que las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y publicaron la ficha con su fotografía.

Roberto Emmanuel Adame Ramírez, de 19 años, quien se encontraba desaparecido, fue encontrado muerto y enterrado en el corral de una bodega, frente a una escuela de preescolar, en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.

Familiares y amigos realizaron búsquedas por su cuenta, incluso expresaron exigencias a las autoridades para localizarlo pronto y con vida.

El pasado 12 de septiembre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un sobrevuelo de reconocimiento que permitió identificar un inmueble de la calle Enrique Olivares Santana, con tierra removida en el patio trasero.

La noche del viernes pasado, policías ministeriales y forenses de la Dirección General de Investigación Pericial ingresó al lugar, en donde aplicaron los protocolos de búsqueda y encontraron una fosa clandestina en el corral con el cuerpo de una persona.

Después de las investigaciones científicas y de reconocimiento legal se logró establecer que el cadáver correspondía a Roberto Emmanuel.