Las autoridades observaron que tenía golpes y un televisor encima de su cabeza, por lo que se pidió acordonar la zona, para que detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia recabaran información y evidencias del crimen.

Autoridades indagan el crimen de un hombre de aspecto indigente, el cual fue encontrado en un terreno baldío con un televisor en su cabeza, luego de que presuntamente participó en una riña, en Apodaca, Nuevo León.

Alrededor de las 18:15 horas se reportó el hallazgo, en un predio ubicado cerca de la calle Abasolo y Antiguo Camino a Santo Domingo, en la Colonia Viejo Mezquital, informó una fuente allegada a las indagatorias.

Policías municipales, paramédicos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron y confirmaron la muerte de un hombre, de unos 55 años, quien no fue identificado y del que se dijo era de aspecto indigente.

Las autoridades observaron que tenía golpes y un televisor encima de su cabeza, por lo que se pidió acordonar la zona, para que detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia recabaran información y evidencias del crimen.

Un informante explicó que se indagaba la versión de que varias personas, entre ellas el ahora occiso, sostuvieron una riña y posteriormente le lanzaron el televisor en la cabeza a la persona que fue encontrada en el baldío.

Más tarde se reportó que se ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro del Hospital Universitario, para practicarle la autopsia de Ley que revele las causas reales de su muerte.