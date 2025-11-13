De acuerdo con reportes oficiales, las dos mujeres encontradas en la calle San José de San Martín de la colonia Libertadores, presentaban heridas en el cuello, por lo que se presume que fueron degolladas.

Los cuerpos de dos mujeres asesinadas fueron hallados la mañana de este jueves en la zona suburbana de Acapulco.

De acuerdo con reportes oficiales, las dos mujeres encontradas en la calle San José de San Martín de la colonia Libertadores, presentaban heridas en el cuello, por lo que se presume que fueron degolladas.

Una de las mujeres, de unos 50 años de edad, vestía blusa de tirantes café, top negro y short corto del mismo color; la otra, de unos 30 años, vestía blusa negra con estampado de hojas en tonos rojo verde y blanco y un short negro.

De enero a octubre de este 2025, en Guerrero se han registrado más asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio.

Octubre pasado fue el mes más violento contra las mujeres con 14 feminicidios, de los cuales nueve ocurrieron en Acapulco.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que en Guerrero la estrategia para prevenirla y erradicarla no está dando resultados.

En Guerrero hay dos alertas de género contra la violencia hacia las mujeres, pero sus mecanismos de prevención y erradicación no han funcionado en forma suficiente.