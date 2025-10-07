La señora de 81 años denunció violencia física y despojo de su apoyo económico por parte de su familia.

Una mujer de 81 años fue puesta bajo la protección de las autoridades municipales y estatales tras ser localizada en situación de abandono en la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Juan del Río, Querétaro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la adulta mayor denunció ser víctima de violencia familiar presuntamente ejercida por su hija y su yerno, quienes además de agredirla físicamente, le habrían quitado una tarjeta bancaria con la que recibía un apoyo gubernamental.

Atención médica

Elementos de seguridad acudieron al hospital luego de recibir un reporte sobre una persona de la tercera edad abandonada. Al entrevistarla, la mujer narró las agresiones y el abandono del que fue víctima.

Tras una valoración médica, se determinó que presentaba una lesión en el pie izquierdo, por lo que fue trasladada al Hospital General de San Juan del Río para recibir atención especializada.

Por disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, al ser dada de alta la mujer fue ingresada al Hogar de Transición “Cambiando Vidas Yimpathi”, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá atención integral.

Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y proceder legalmente contra quienes resulten responsables de los delitos de violencia familiar y abandono de persona.