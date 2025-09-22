Una unidad especializada desactivó una granada de fragmentación lanzada hacia la delegación del Instituto Nacional de Migración en Morelia. El artefacto fue arrojado desde un vehículo en movimiento, sin que se registraran heridos.

Elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán neutralizaron una granada de fragmentación arrojada la mañana de este lunes frente a la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelia.

De acuerdo con el reporte inicial, el explosivo fue lanzado desde un vehículo en movimiento sobre la avenida Camelinas, donde se ubica la delegación federal.

El artefacto fue localizado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades. Personal especializado acordonó el área y desactivó la granada sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se revisan las cámaras de vigilancia cercanas para identificar a los responsables.

Las investigaciones continúan a cargo de autoridades estatales y federales. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los presuntos agresores.



