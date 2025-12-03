El Gobierno federal inició la operación de módulos para entregar medicamentos gratuitos, pero su presentación como carritos generó cuestionamientos en redes.

El Gobierno de México presentó este martes las nuevas Farmacias del Bienestar, un sistema de módulos para la entrega gratuita de medicamentos, como parte del programa Salud Casa por Casa.

El arranque se realizó en el Estado de México y estuvo acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades del sector salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el modelo se vincula al proceso de visitas domiciliarias para adultos mayores y personas con discapacidad. En estas visitas se levanta un expediente clínico electrónico y se determina si el paciente requiere receta médica por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o dislipidemia.

??Si funciona en el Estado de México, funciona en cualquier estado. Por eso, hoy somos la primera entidad seleccionada por nuestra Presidenta @Claudiashein para emprender el programa Farmacias del Bienestar que fortalece el abasto de medicamentos especialmente para quienes más… pic.twitter.com/OTEjhDFkul — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) December 2, 2025

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que, si el diagnóstico lo amerita, se emite una receta al momento mediante una consulta telefónica con personal especializado. Después, el beneficiario recibe la indicación de en qué módulo recoger sus medicamentos, sin necesidad de entrar a la unidad médica ni realizar trámites adicionales.

El Gobierno detalló que ya están habilitados más de 500 módulos en el Estado de México, instalados principalmente afuera de centros de salud. Cada punto contará con un anaquel con más de 5 mil cajas de medicamentos y comenzará con un catálogo de 22 fármacos, que representan el 80 por ciento de lo que consumen los adultos mayores, según el censo previo del programa.

Sheinbaum anunció que estos módulos operarán también en las Tiendas del Bienestar a partir de la próxima semana y que el plan nacional prevé cubrir todas las entidades federativas en marzo de 2026.

Polémica

La presentación de estas 'Farmacias del Bienestar' generó cuestionamientos debido a que el Gobierno federal había planteado desde mayo la instalación de 15 mil unidades físicas. Sin embargo, el proyecto inició con módulos móviles o carritos colocados en exteriores de centros de salud.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que las recetas están digitalizadas con folio, código de barras y clasificación del paciente para evitar duplicidades. El secretario de Salud, David Kershenobich, agregó que el sistema se integra directamente al expediente clínico del paciente.

Nuevas Farmacias del Bienestar afuera de lugares que hace años tiene una farmacia. ¿Es la mejor forma de usar los impuestos? pic.twitter.com/Brom98OGWM — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) December 2, 2025

En redes sociales, usuarios criticaron la presentación de los módulos. Algunos mensajes señalaron que se trata de estructuras demasiado básicas para llamarse farmacias, mientras que otros cuestionaron su instalación en lugares que ya contaban con expendios de medicamentos. También hubo comparaciones con la Megafarmacia del Bienestar, inaugurada en 2023.

Pese a las críticas, las autoridades aseguraron que el modelo busca agilizar la entrega de medicinas a personas con enfermedades crónicas y garantizar que no tengan que gastar recursos propios para obtener sus tratamientos.