La Secretaría del Bienestar advirtió sobre publicaciones falsas que ofrecen un supuesto bono para mujeres de 18 a 63 años. El programa oficial vigente es la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo registro es gratuito y presencial.

La Secretaría del Bienestar alertó a la población sobre un fraude que circula en redes sociales y mensajes de texto, en el que se ofrece un supuesto bono de ayuda para mujeres de 18 a 63 años.

La dependencia aclaró que dicha oferta es falsa y no corresponde a ningún programa del Gobierno de México. El único apoyo vigente es la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años.

El secretario técnico del Gabinete de Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, reiteró que el registro para la Pensión Mujeres Bienestar se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE, de manera presencial, sin intermediarios, y sin solicitar depósitos ni transferencias.

“En ningún momento se pedirá un pago ni datos bancarios para acceder a los programas”, enfatizó la dependencia.

La Secretaría pidió a la ciudadanía verificar cualquier información en los canales oficiales del Gobierno de México y tomar precauciones como:

No abrir enlaces desconocidos

Desconfiar de sitios con dominio distinto a “gob.mx”

No proporcionar datos personales o bancarios

Reportar mensajes que soliciten pagos para gestionar apoyos

Sheinbaum advierte sobre uso de IA en fraudes

La presidenta Claudia Sheinbaum también alertó sobre videos falsos generados con inteligencia artificial que circulan en redes, en los que supuestamente invita a invertir. Aclaró que esos contenidos son fraudulentos y no tienen relación con los programas oficiales.