Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy en un cargo clave que, por ley, la coloca como titular interina de la FGR.

La Fiscalía General de la República quedó bajo la conducción de Ernestina Godoy Ramos, quien asumió como titular interina tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero este jueves.

Su designación se dio luego de que el exfiscal realizó un movimiento interno que la colocó al frente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cargo que por ley permite asumir la titularidad en ausencia del fiscal general.

De acuerdo con un oficio firmado por Gertz Manero, se destituyó a Cristina Reséndiz Durriti como responsable de esa fiscalía especializada y en su lugar fue nombrada Godoy, quien previamente presentó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia. El artículo 21 de la Ley Orgánica de la FGR establece que quien ocupe esa posición queda como encargada de despacho al generarse la vacante.

Fuentes del Ministerio Público federal reportaron además que, tras la salida de Gertz, dejaron sus cargos el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

Godoy llega al interinato luego de haber encabezado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2024, etapa en la que condujo la transición institucional desde la Procuraduría capitalina. Su gestión quedó marcada por controversias derivadas del caso Línea 12 del Metro y señalamientos de presunto uso político de la institución, así como por el rechazo a su ratificación en el Congreso local al final de su periodo.

Con trayectoria legislativa en la Ciudad de México y en la Cámara de Diputados, además de cargos previos en áreas jurídicas del Gobierno capitalino, Godoy mantiene una carrera vinculada a organizaciones civiles y a la defensa de derechos humanos desde los años ochenta.

La legislación vigente permite que la fiscal interina participe en la convocatoria expedida por el Senado para elegir a la próxima persona titular de la FGR. El proceso seguirá con la recepción de solicitudes y la posterior integración de una terna por parte del Ejecutivo, que será votada en el Pleno senatorial.