Una corte federal en Nueva York autorizó al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, una extensión hasta el 18 de diciembre de 2025 para presentar su apelación contra la condena de 38 años de prisión.

El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York otorgó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, una nueva prórroga de 90 días para entregar su escrito inicial de apelación contra la condena de 38 años de prisión por delitos vinculados con narcotráfico.

La jueza Alison Nathan fijó como nueva fecha límite el 18 de diciembre de 2025, según documentos judiciales difundidos esta semana.

El tribunal instruyó al Buró Federal de Prisiones (BOP) a garantizar que García Luna pueda mantener comunicación regular con sus abogados César de Castro y Valerie Gotlib, mediante llamadas legales programadas y visitas presenciales.

La decisión responde a que la defensa denunció obstáculos para preparar la apelación: en los últimos ocho meses solo lograron una llamada con su cliente y no ha tenido acceso a los documentos de su proceso.

Los abogados también reportaron que García Luna sufrió malos tratos en una prisión de Virginia, donde se le prohibió el uso de cubiertos, se le negó bañarse y rasurarse, y fue recluido en una unidad de castigo sin registro de infracciones disciplinarias.

De acuerdo con su defensa, perdió 32 libras (14 kilos) y solo recibió un par de ropa interior durante meses. Actualmente está recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde las agresiones habrían cesado, aunque persisten problemas de incomunicación.