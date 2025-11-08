El atraco ocurrió en medio de un operativo de más de 500 elementos de seguridad desplegados tras el asesinato del exalcalde Carlos Manzo

A plena luz del día y en una de las zonas más transitadas del centro de Uruapan, un comando armado asaltó la funeraria “La Paz”, pese al amplio despliegue de fuerzas federales y estatales que permanecen en el municipio para contener la violencia.

Irrumpen a las 4:20 de la tarde

El atraco ocurrió alrededor de las 16:20 horas del viernes 7 de noviembre, en la funeraria ubicada sobre la Avenida Juárez, colonia Morelos. Según las imágenes de cámaras de seguridad difundidas, tres hombres con el rostro cubierto y portando gorras ingresaron al establecimiento; uno de ellos entró cortando cartucho de su arma antes de someter a los trabajadores.

En el interior se encontraban, un hombre y una mujer, que fueron amagados y agredidos por los delincuentes.

El sujeto que encabezaba el asalto apuntó su pistola contra el personal y golpeó a uno de ellos, mientras exigía dinero en efectivo y objetos de valor. Los asaltantes obligaron a las víctimas a tirarse al suelo y les advirtieron que no hicieran ningún movimiento hasta que se retiraran.

Tras apoderarse del botín, los tres hombres salieron de la funeraria y huyeron con rumbo desconocido. Aunque las autoridades activaron un operativo de búsqueda inmediata, hasta el momento no se ha reportado su captura ni la recuperación de lo robado.

Uruapan, bajo fuerte vigilancia militar

El asalto ocurre en medio de un amplio dispositivo de seguridad desplegado en Uruapan desde la semana pasada, luego del homicidio del alcalde independiente Carlos Manzo, registrado el 1 de noviembre. Más de 500 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal participan en la estrategia de vigilancia.

El operativo incluye:

Filtros de revisión en accesos principales al municipio, como la autopista Siglo XXI.

Patrullajes con vehículos blindados y artillados.

Drones de reconocimiento aéreo y recorridos por zonas comerciales.

Fuentes militares habían informado que el objetivo era recuperar el control territorial frente a los grupos criminales que operan en la región aguacatera, una de las más disputadas por el crimen organizado.