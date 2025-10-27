Natalia Montaño Ruelas, trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, fue captada en un espectáculo de comedia admitiendo que desconoce sus tareas.

Una funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, provocó una fuerte polémica nacional luego de confesar durante un espectáculo del comediante Franco Escamilla que no tiene claro qué funciones desempeña en su trabajo.

La servidora pública, identificada como Natalia Montaño Ruelas, de 30 años, participó como parte del público en el show 1995 que Escamilla presentó el pasado 27 de septiembre en Tepic, Nayarit. Durante una interacción con el público, el comediante le preguntó a qué se dedicaba, a lo que Montaño respondió, entre risas:

"Me la paso bien... tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando" .

La mujer, quien dijo ser auxiliar del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, incluso reconoció que no sabía qué decía su gafete laboral. Aunque el intercambio duró menos de cinco minutos, el fragmento se volvió viral en redes sociales, desatando una ola de críticas hacia la servidora pública y hacia la administración municipal.

Las polémicas no se acaban??

Natalia Montaño, servidora del ayuntamiento de puerto Vallarta, exhibió su falta de conocimiento de su propio trabajo, pues aseguró que no conoce su cargo y que se dedica a tomar y pasarla bien...#EsNoticia con@alemolinatv | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/ANB6iBGYVz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 28, 2025

Críticas por nepotismo y uso de recursos públicos

Tras la difusión del video, el nombre de Natalia Montaño Ruelas se convirtió en tendencia nacional. Cientos de usuarios la acusaron de ser una "aviadora" y de reflejar la falta de profesionalismo en algunos puestos públicos.

La controversia creció al revelarse que Montaño es familiar de Ramón Ruelas Hernández, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y excandidato a la alcaldía de Puerto Vallarta, lo que derivó en acusaciones de nepotismo dentro del Ayuntamiento.

De acuerdo con información pública, Montaño Ruelas se desempeña como auxiliar en la Tesorería Municipal y recibe un salario de alrededor de 12 mil pesos quincenales, aunque en redes circularon versiones no verificadas que señalan un ingreso mayor.

No son 12 mil a la quincena, gana 12 mil a la semana y no sabe qué función desempeña en el ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Y el caso de Natalia no es el único, puedo asegurar que más de el 80% de nuestros funcionarios no saben para que están ahí

pic.twitter.com/OoXwm4yY9N — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) October 28, 2025

Respuesta de funcionaria y Ayuntamiento

Frente a la ola de señalamientos, Montaño Ruelas publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió su derecho a asistir a un espectáculo de comedia y aclaró que el episodio no refleja su desempeño laboral.

"A un show de comedia se va a relajarse. En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio" , escribió.

Sin embargo, la publicación fue eliminada poco después, aunque las capturas del mensaje continuaron circulando.

Captura de pantalla de la publicación de la funcionaria señalada de "aviadora".

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta reconoció que el caso generó malestar interno.

El Tesorero Municipal, Rodrigo Pérez, llamó la atención a su subordinada por sus "declaraciones inadecuadas", mientras que la Oficial Mayor Administrativa, Lucía Carmina Michel, señaló que la funcionaria aseguró cumplir con sus labores y que solo "se dejó llevar por el ambiente del show".

Por su parte, el alcalde Luis Munguía lamentó el impacto del episodio y subrayó que los trabajadores del municipio deben cuidar su imagen pública.

"Todos los funcionarios del ayuntamiento deben tener claro el respeto que deben guardar hacia la función pública" , expresó el edil.

Aunque las autoridades locales afirmaron que Montaño Ruelas continúa desempeñando sus funciones con normalidad, el caso ha causado indignación en redes sociales sobre el poco trabajo de los servidores públicos a cambio de un salario hasta cuatro veces superior al del mexicano promedio.