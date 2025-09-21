El Servicio Meteorológico Nacional informó que dos frentes fríos ingresarán al país entre el 22 y el 24 de septiembre. Se esperan lluvias fuertes, vientos y bajas temperaturas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y estados del norte y noreste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que entre el lunes 22 y el miércoles 24 de septiembre un frente frío ingresará a Baja California, donde al interactuar con la corriente en chorro subtropical provocará lluvias, chubascos y rachas fuertes de viento.

De forma paralela, otro frente frío se aproximará a la frontera norte. En combinación con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México, incrementará las precipitaciones en el norte y noreste del país.

El pronóstico también prevé lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit debido al monzón mexicano.

En el Pacífico, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico avanza hacia las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Temporada de frentes fríos 2025-2026

El SMN señaló que en septiembre se registrarán cinco frentes fríos, mientras que en noviembre se esperan seis y en diciembre siete. La temporada concluirá en mayo de 2026, con un total de 42 sistemas previstos.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), con probabilidad de transición a una débil fase de La Niña, hará que los inviernos sean más cálidos y secos en gran parte del país, especialmente en el norte.

El organismo indicó que entre septiembre y noviembre se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio en la Sierra Madre Occidental, mientras que el resto del país registrará valores ligeramente superiores al promedio climatológico.

Recomendaciones de Protección Civil

Vestir por capas ( método cebolla )

) Cubrir rostro y cabeza

Consumir bebidas calientes

Evitar cambios bruscos de temperatura

No usar braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones

Mantener ventilación en caso de utilizar chimeneas o calentadores

El SMN pidió a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y extremar precauciones en las regiones del norte y occidente del país ante las lluvias, vientos y bajas temperaturas que traerán los próximos frentes fríos.