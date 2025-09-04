La Patrulla de Carreteras de California advirtió sobre un nuevo esquema de fraude en el que ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes de la Alerta AMBER para obtener información personal y bancaria de padres de familia.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) confirmó la detección de un nuevo fraude digital que utiliza como pretexto la Alerta AMBER para obtener datos sensibles de padres de familia.

Según las autoridades, los estafadores contactan a las víctimas haciéndose pasar por supuestos representantes del programa de búsqueda de menores desaparecidos. A través de llamadas y mensajes, solicitan información personal e incluso ofrecen acudir a los domicilios con el fin de generar confianza.

El fraude consiste en convencer a los padres de que inscriban a sus hijos en un supuesto registro de la Alerta AMBER. Durante este proceso, los estafadores obtienen nombres, direcciones y datos bancarios. Incluso llegan a solicitar un pago de inscripción, momento en el que logran acceso a cuentas y ahorros de las víctimas.

NBC Los Ángeles reportó que los delincuentes utilizan esta información para cometer otros delitos, como el robo de identidad y nuevas modalidades de fraude telefónico o digital.

Roberto Gómez, vocero de la CHP, recordó que la emisión de Alertas AMBER es gratuita y que la institución nunca solicita registros ni cuotas para reportar a un menor desaparecido. “No existe ninguna lista de inscripción y cualquier petición de pago es señal de fraude”, precisó.

En México, este mecanismo está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, que pueden emitir la alerta a nivel nacional o local según corresponda.

Desconfiar de llamadas, mensajes o páginas que soliciten registros o pagos relacionados con la Alerta AMBER.

Verificar directamente en portales oficiales de la FGR o fiscalías estatales cualquier reporte.

Recordar que la Alerta AMBER nunca requiere inscripción ni cuotas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta frente a este tipo de fraudes que se aprovechan de la preocupación de los padres para obtener información personal y recursos económicos.