El Consulado de Estados Unidos en Nogales advirtió que estas rutas no existen y que la frontera está más reforzada que nunca.

La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una sofisticada ola de engaños por parte de traficantes de personas, o "coyotes," quienes están adoptando nuevas y peligrosas estrategias para defraudar a quienes buscan ingresar a territorio estadounidense. El Consulado General de los Estados Unidos en Nogales, Sonora, ha emitido un comunicado urgente para desmentir categóricamente estas nuevas tácticas, que se difunden principalmente a través de plataformas de redes sociales como TikTok, alertando a la población sobre los graves riesgos que implican.

Estos traficantes han comenzado a utilizar la red para mostrar supuestos "túneles" o rutas de acceso inéditas e infalibles, prometiendo un cruce fácil y seguro a cambio de elevadas sumas de dinero. El objetivo es claro: explotar la desesperación y la falta de información de los migrantes, utilizando videos e imágenes manipuladas para dar una falsa sensación de credibilidad a sus servicios. La publicación de estos contenidos en plataformas de alto alcance busca atraer a un público amplio y vulnerable, quienes desconocen la realidad de la seguridad fronteriza actual.

Sin embargo, el Consulado Americano en Nogales, Sonora, fue enfático al declarar que toda esta publicidad es completamente falsa y representa un riesgo inminente para la vida y el patrimonio de los migrantes. La dependencia consular subrayó que, lejos de ser más accesibles, la frontera está "más reforzada que nunca", con una vigilancia y tecnología de detección de cruces ilegales sin precedentes, desmintiendo de manera contundente la existencia de rutas seguras ofrecidas por los coyotes.

El comunicado advierte que la única finalidad de estas maniobras publicitarias es robar el dinero de las personas y, en el proceso, poner sus vidas en peligro extremo. Intentar cruzar la frontera de manera ilegal, guiados por estos engaños, no solo resulta en la pérdida total del dinero pagado a los traficantes, sino que expone a los migrantes a condiciones ambientales mortales, accidentes o a ser víctimas de la delincuencia organizada en la zona.

Las autoridades consulares hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a no caer en la trampa de estos traficantes. Subrayaron que cualquier intento de cruce ilegal llevará a consecuencias graves, incluyendo la detención, un proceso de deportación y la prohibición de ingreso futuro a los Estados Unidos. La recomendación es clara: "No te arriesgues," e ignora estas ofertas fraudulentas que solo buscan tu dinero y no les importa ponerte en peligro.