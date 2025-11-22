Conapo reporta que $46.6% de las mujeres migrantes embarazadas no reciben atención médica; Fondo Semillas lanzó la campaña “Madres que migran” para recaudar 500 mil pesos en su apoyo.

Actualmente, más de 7 mil mujeres migrantes embarazadas transitan por México, y de ellas, el $46.6 por ciento no logra acceder a servicios de salud debido a la falta de documentos oficiales, según cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2023). Esta realidad las coloca en un alto nivel de vulnerabilidad.

Con el objetivo de transformar estas condiciones, la organización Fondo Semillas presentó la campaña “Madres que migran”.

Meta y Periodo: La iniciativa busca recaudar 500 mil pesos antes del 31 de diciembre de 2025.

Propósito: Fortalecer a organizaciones que brindan acompañamiento especializado en la frontera norte del país.

Utilidad: Todas las aportaciones son 100 por ciento deducibles de impuestos y las donaciones se pueden realizar en el sitio oficial de la organización.

Gabriela Toledo, codirectora de Fondo Semillas, explicó que las mujeres migrantes huyen de contextos de violencia y pobreza, pero durante el trayecto se enfrentan a nuevos riesgos, incluida la discriminación.

Iniciativas beneficiadas en Tijuana

Los recursos recaudados se destinarán a dos iniciativas específicas que operan en Tijuana, Baja California:

Partería y Medicinas Ancestrales: Ofrece atención profesional, cálida y culturalmente pertinente durante el embarazo y el parto. Solo en 2024, acompañaron a más de 3,500 mujeres de 70 países, con servicios de traducción en lenguas como créole, mam y ruso. Centro 32: Opera el Bebebús, un espacio móvil dedicado al juego, la arteterapia y el acompañamiento emocional para madres refugiadas o desplazadas. Durante el último año, beneficiaron a más de 600 mujeres y a sus hijas e hijos pequeños.

Antecedentes de Fondo Semillas

Fondo Semillas, fundada en 1990, es la única organización en México que opera exclusivamente como fondo de mujeres.