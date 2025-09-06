En el clip, de no más de 20 segundos, se aprecia al hipnotista siendo despojado de su vehículo en plena carretera. Antes de huir, los criminales disparan al suelo en al menos tres ocasiones.

Luego de que el pasado martes 2 de septiembre el famoso hipnotista John Milton fuera víctima de robo con violencia cuando circulaba por la carretera Culiacán-Eldorado, sale a relucir el momento exacto en el que fue despojado de su camioneta.

Te puede interesar Asaltan a John Milton en Sinaloa; resulta ileso tras ataque armado

En el clip, de no más de 20 segundos, se aprecia al hipnotista detrás de su camioneta blanca y a un costado se ve un vehículo de color gris que tiene abordo a un sujeto con un tipo de arma de fuego.

Antes de escapar, uno de los sujetos, dispara en al menos tres ocasiones hacia el suelo para emprender la huida.

Posteriormente, John Milton esquiva las balas mientras los criminales salen de la escena del crimen en los dos autos.

Aquí el video del momento exacto en que sujetos armados despojaron de su camioneta al hipnotista John Milton (@JOHNMILTON7) en la carretera Culiacán - El dorado, el pasado 2 de septiembre. pic.twitter.com/COJy3LA8tS — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 7, 2025

Milton recupera bienes

El mismo día que fue asaltado, ‘El Caballero de la Hipnosis’ realizó un en vivo a través de redes sociales exigiendo que las pertenencias que se encontraban en la unidad le fueran devueltas.

"Digamos que nos despojaron de mis pertenencias, es lo único que voy a decir. Lo que quiero por favor es que me den mis pertenencias, es lo único que pido" , dijo en su momento.

Milton explicó que entre sus pertenencias se encontraba una visa y un pasaporte, lo cual para él era importante recuperar ya que tenía programado un viaje con sus hijas.

"Entonces les pido por favor que si alguien conoce a las personas quienes tomaron esas pertenencias, que me hagan favor de regresar lo que corresponde. Es todo lo que quiero" , declaró en el en vivo.

El pasado miércoles el secretario general de Gobierno sinaloense, Feliciano Castro Meléndrez, confirmó que todos los bienes le fueron devueltos.

Castro Meléndrez destacó que la rápida acción de las autoridades permitió no sólo recuperar la camioneta, sino toda la totalidad de los documentos.

Hasta el momento las autoridades del estado de Sinaloa no han informado sobre la detención de los responsables.