La Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, acusado como posible segundo tirador en el magnicidio ocurrido en 1994.

El próximo sábado 15 de noviembre se definirá la situación jurídica de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), detenido el pasado domingo en Tijuana por su presunta participación como segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994.

Sánchez Ortega fue presentado ante Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, quien en septiembre pasado libró la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Durante la audiencia, la defensa del exagente solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, misma que le fue concedida, por lo que será hasta el sábado 15 de noviembre cuando se determine si se le dicta auto de formal prisión.

Fuentes judiciales informaron que Sánchez Ortega se reservó su derecho a declarar durante la diligencia efectuada en rejillas de prácticas, ya que la causa penal se tramita bajo el antiguo sistema penal.

Mientras tanto, permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Reviven caso tras 31 años

En septiembre pasado, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), ejerció acción penal y solicitó la orden de captura contra Sánchez Ortega por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Colosio Murrieta.

La dependencia presentó ante el juez la averiguación previa SE/003-BIS/95, integrada por 11 tomos y 43 anexos, en los que sustenta la hipótesis de que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue el segundo tirador en el magnicidio ocurrido hace más de tres décadas en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana.

Con ello, la FGR —encabezada por Alejandro Gertz Manero— busca procesar nuevamente a Sánchez Ortega, quien ya había sido detenido el mismo día del asesinato de Colosio, el 23 de marzo de 1994, pero liberado al día siguiente bajo reservas de ley tras determinarse que el arma utilizada por Mario Aburto Martínez fue la que causó la muerte del candidato presidencial priista.

