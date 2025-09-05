El senador Gerardo Fernández Noroña informó que ya cuenta con escoltas asignados por la Fiscalía General de la República (FGR), luego del altercado físico con el líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, ocurrido en la antigua sede del Senado. La FGR también realizó una reconstrucción de los hechos.

El senador plurinominal por Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que ya cuenta con escoltas de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de un mecanismo legal de protección tras el altercado ocurrido con el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, el pasado 27 de agosto.

La confrontación se dio al término de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la antigua sede del Senado, ubicada en la calle Xicoténcatl, donde legisladores de distintos partidos participaron en un evento oficial que derivó en empujones, gritos y agresiones físicas.

A través de redes sociales, Fernández Noroña negó que su casa en Tepoztlán, Morelos, esté custodiada por elementos de la Guardia Nacional, como se había especulado, pero confirmó la protección de la FGR:

“Hoy, apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, declaró.

'Alito' responde desde Washington

Ante el anuncio, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, respondió también por medio de redes sociales, llamando “cobarde” a Fernández Noroña y criticando el uso de recursos públicos para su protección personal.

“Cobarde Fernández Noroña ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos [...] ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!” , expresó desde Washington, D.C.

Moreno también solicitó que los elementos asignados por la FGR sean destinados a proteger a la ciudadanía en lugar de a legisladores:

“Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón” , añadió.

Este viernes, la Fiscalía General de la República realizó una reconstrucción de hechos en la antigua sede del Senado, como parte de la investigación en curso para esclarecer lo ocurrido el 27 de agosto.

La diligencia incluyó el análisis de testimonios y revisión del espacio donde presuntamente se dio la agresión. Hasta el momento no se han informado cargos oficiales contra alguno de los involucrados.



