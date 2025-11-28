El análisis de Andrés Montoya, especialista en justicia, señala que la gestión de Alejandro Gertz Manero se caracterizó por casos emblemáticos y polémicas con jueces; no obstante, el principal riesgo de la llegada de Ernestina Godoy es la limitación de la autonomía de la FGR.

La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) cerró un ciclo que se extendió desde enero de 2019 hasta noviembre de 2025, marcado por decisiones de alto impacto y controversias.

La llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho abre un proceso de transición que genera expectativas sobre su potencial modernizador, pero activa alertas sobre la autonomía de la institución.

Te puede interesar Ernestina Godoy queda como encargada de la FGR tras renuncia de Gertz

El licenciado Andrés Montoya, especialista en justicia y seguridad, calificó la gestión saliente como una etapa con casos emblemáticos, como los expedientes de Odebrecht y Emilio Lozoya, la Estafa Maestra, y la solicitud de 46 órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa.





Polémicas y Aciertos

La actuación de Gertz Manero estuvo rodeada de puntos de conflicto, incluyendo la confrontación directa con jueces y la Suprema Corte, la difusión de audios sobre presiones en el caso Lozoya, y la investigación personal que involucró a Laura Morán y Alejandra Cuevas.

No obstante, Montoya resaltó que la administración mantuvo un alto nivel de cooperación con Estados Unidos en materia de operación. También se fortaleció la relación con el Ejército y la Marina en operativos contra el crimen organizado.





Perfil y experiencia

El nombramiento de Ernestina Godoy, cuyo perfil estuvo en la terna junto a Arturo Saldívar, sugiere un enfoque de coordinación y experiencia en la procuración de justicia. Godoy trabajó en la Ciudad de México junto a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, una "trilogía" que genera confianza en la interrelación en temas de seguridad.

La encargada de despacho cuenta con experiencia en la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital del país. El especialista anticipa que su gestión podría enfocarse en:

Perspectiva de Género : Fortalecer la atención a víctimas y la investigación de feminicidios , replicando el modelo de la Fiscalía Especializada que creó en la Ciudad de México .

: Fortalecer la atención a víctimas y la investigación de , replicando el modelo de la que creó en la . Coordinación Eficaz : Mejorar la articulación con las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública, resolviendo vacíos de coordinación.

: Mejorar la articulación con las y los cuerpos de pública, resolviendo vacíos de coordinación. Modernización y Transparencia: Impulsar procesos de innovación y transparencia en la operación de la FGR, con el objetivo de elevar la eficacia procesal.





Amenaza política

El principal riesgo en la nueva etapa reside en la autonomía de la FGR. Montoya advierte que la marcada cercanía de Godoy con la Presidenta de la República podría limitar la libertad de la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones de alto nivel sin injerencia política.

El analista establece que en el antiguo sistema político, el control del poder se ejercía desde tres brazos clave: Hacienda (control del recurso), Gobernación (control político) y la Procuraduría/Fiscalía (brazo operador). La posible concentración de estas funciones en un círculo cercano al Ejecutivo, aunado a la presencia de tres mujeres en posiciones clave, podría significar un retorno al ejercicio concentrado del poder del antiguo régimen.





Desafíos pendientes

Montoya subraya que, aunque la llegada de una mujer a la FGR (tras Marisela Morales en 2011 y Areli Gómez en 2015, ambas en la antigua PGR) se visualiza como una apuesta por la paridad, esto no garantiza automáticamente una mejor tutela de delitos de alto impacto.

La sociedad exige a la FGR atacar de frente la brutalidad de la violencia del crimen organizado. El experto concluye que la transición debe focalizarse en un programa de trabajo claro para mejorar la paz social, cuidando que las posiciones clave de la institución no se cubran con perfiles políticos en detrimento de los técnicos en investigación criminal.