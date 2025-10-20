El senador de Morena adelantó que este martes explicará los motivos de su licencia, que será efectiva a partir del 24 de octubre.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció este lunes que solicitará licencia a su cargo en la Cámara Alta, aunque evitó precisar los motivos y la duración de su separación temporal.

En una videocharla transmitida por redes sociales, el legislador adelantó que los detalles de su decisión serán revelados este martes 21 de octubre a las 11:00 horas, en una conferencia de prensa en el Senado de la República.

"Es para un asunto necesario, es temporal, es para una tarea muy importante. Mañana les doy detalles" , expresó el también expresidente del Senado, al tiempo que aseguró que su nueva encomienda "no es compatible" con su actual función legislativa.

Fernández Noroña adelantó que su solicitud de licencia se hará efectiva a partir del jueves 24 de octubre, y que su suplente, Dunia Ludlow Deloya, asumirá el escaño durante su ausencia.

El legislador insistió en que su decisión no debe preocupar a sus seguidores y desestimó las críticas de medios y opositores: "Van a seguir golpeando, pero no se preocupen" .

El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos por la reciente adquisición de una residencia en Tepoztlán, Morelos, y por sus viajes en primera clase a Europa, así como el uso de un avión privado en giras políticas. Pese a las especulaciones, Fernández Noroña aseguró que su decisión "es para bien".

