Silvia Guillermina López Rosas fue brutalmente golpeada por sus familiares cuando intentaba trabajar en un tianguis de Tepetlixpa, Estado de México.

El municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México, fue escenario de un crimen donde. Silvia Guillermina López Rosas, una joven madre de dos hijos, fue asesinada a golpes por integrantes de su propia familia luego de intentar vender calaveritas de chocolate en un tianguis local de temporada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el caso se investiga como feminicidio, mientras las autoridades buscan a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras conocer la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima.

La disputa: no la dejaron trabajar

Los hechos ocurrieron el lunes 27 de octubre, cuando Silvia acudió al tianguis con la intención de ganarse la vida para mantener a sus hijos, de 10 y 14 años. Sin embargo, al llegar, fue enfrentada por varios familiares por parte de su madre, quienes le impidieron instalar su puesto de dulces tradicionales.

Según testigos, entre los agresores se encontraban Gregorio Rosas, alias “El Globo”, sus hijos Cinthia y Heriberto Rosas, y su yerno Erick Olivares. La discusión escaló rápidamente y, en cuestión de minutos, los agresores golpearon brutalmente a Silvia con palos y tubos, dejándola inconsciente en plena vía pública.

Murió tras varios días hospitalizada

Silvia fue trasladada de emergencia al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde permaneció internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, murió la madrugada del jueves 30 de octubre debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Su muerte dejó en la orfandad a sus dos hijos menores, quienes ahora son acompañados por familiares y autoridades locales. El diputado Valentín Martínez Castillo informó que él y el presidente municipal Abelardo Rodríguez acudieron al hospital para apoyar a la familia López Rosas.

Posible intimidación

A través de una publicación en redes sociales, el legislador relató la gravedad de los hechos y confirmó que al menos ocho personas están involucradas en el ataque. También denunció que motociclistas desconocidos merodeaban el hospital durante la hospitalización de Silvia, aparentemente para intimidar a los familiares.





“Esa noche observamos que motociclistas merodeaban el hospital, amedrentando a los familiares que esperaban noticias por la gravedad de don Evodio, que recibió varios golpes, incluido uno en la nuca con la punta de un tubo”, escribió el legislador.





Por su parte, comerciantes del tianguis exigieron la detención inmediata de los agresores: “Queremos justicia para Silvia. Que no quede impune su muerte, porque ‘El Globo’ siempre era violento, ya no lo queremos en el tianguis” , expresaron.

La FGJEM mantiene abiertas las investigaciones para ubicar y detener a los responsables de este feminicidio. Hasta el momento, todos los señalados se encuentran prófugos, y las autoridades locales han reforzado la vigilancia en la zona ante posibles represalias o intentos de fuga.