La joven nutrióloga se había mudado de Puerto Vallarta a Guadalajara hace un año para estudiar.

Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas la noche del martes dentro de su propio domicilio en Zapopan. La víctima, identificada como Daniela Julieth Ríos Grajeda, conocida como July, llevaba pocos meses viviendo en la casa y era estudiante de Nutrición, originaria de Puerto Vallarta.

Ataque adentro de su departamento

Según los reportes, el agresor ingresó a la vivienda ubicada en la calle Pegaso, al cruce con Circunvalación Sur, sin que la joven lo conociera. Tras un forcejeo, la atacó con un cuchillo de cocina en varias ocasiones.

Los gritos de auxilio de Daniela alertaron a la propietaria de la casa, quien alcanzó a ver al agresor intentando escapar. Cerca de las 23:00 horas, un llamado de emergencia reportó a una mujer herida con arma blanca, presuntamente sin vida.

Paramédicos de la Cruz Verde y policías municipales encontraron a la joven tendida en el suelo, rodeada de un charco de sangre, con heridas en abdomen, cuello, brazos y muslo. Los cuerpos de emergencia confirmaron su fallecimiento de inmediato.

Intentó escapar

Mientras se constataba la muerte de la víctima, vecinos reportaron al agresor corriendo del lugar. Vestido de negro, se había lanzado al vacío rompiendo una ventana del departamento en el proceso.

A pesar de las heridas en las manos por la caída, alzan el hombre de entre 20 y 25 años fue capturado por la policía de Zapopan gracias a la rápida intervención de los uniformados.

Estaba ebrio y escuchó voces

Vecinos señalaron que no lo conocían como pareja o amigo de la víctima. El sospechoso se encontraba bajo los efectos del alcohol y aseguró que cometió el crimen porque escuchó unas voces.

El Fiscal Salvador González de los Santos confirmó la detención y explicó que el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

“Es un joven que al parecer estaba bastante pasado por alcohol, que estaba escuchando música y según eso escuchó que tenía que privar de la vida a alguien. Es un hecho muy lamentable porque esta joven se encontraba en su casa” , declaró.

Siguen las investigaciones

En la escena del crimen se localizaron algunas prendas del agresor, incluida una capa negra, y el cuchillo con el que presuntamente cometió el asesinato. Se investiga cómo ingresó a la vivienda, ya que la joven rentaba la habitación mientras los dueños de la propiedad estaban en la planta baja.

El caso se maneja bajo el protocolo de feminicidio, mientras se analiza el vínculo entre la víctima y el agresor. Todo indica que el crimen fue planeado, pues el hombre portaba guantes deportivos y un cuchillo táctico, ingresando sin ser detectado.

¿Quién era July?

Daniela Julieth Ríos Grajeda había salido de Puerto Vallarta para cumplir su sueño en Guadalajara. Era nutrióloga y entrenadora personal, especializada en nutrición deportiva y control de peso.

En agosto, la joven compartió en sus redes sociales que cumplía un año de haber llegado a la ciudad y expresaba satisfacción por los cambios en su vida.

"No puedo creer que hace unos días se cumplió un año de que iba llegando a Guadalajara" , publicó la víctima el mes pasado, en su cuenta de Instagram.

Además, había lanzado en 2022 una marca de productos saludables en Puerto Vallarta.





Suman dos feminicidios de estudiantes de UdeG, en una semana

En menos de una semana, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara han sido víctimas de feminicidio. Además de Daniela Julieth, Kimberli Nicol Álvarez González, de 17 años, fue asesinada en Tlajomulco por su ex pareja, quien fue detenido en Michoacán tras autoinfligirse heridas.

Estos casos han generado un fuerte clamor de justicia en Jalisco y en la comunidad universitaria.

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la UdeG lamentó la muerte de July:

"Con profundo dolor y una gran indignación, la comunidad del CUCosta de la Universidad de Guadalajara lamenta y condena enérgicamente el feminicidio de Daniela Julieth", expresó el centro universitario.

El CUCosta se unió al "clamor para que este hecho no quede impune y se proceda con perspectiva de género," cerrando su posicionamiento con una enérgica exigencia: "No olvidamos a Daniela Julieth. Exigimos justicia."



