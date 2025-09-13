Tiempos de espera para la visa americana en México se extienden hasta 2026
Los tiempos de espera para tramitar la visa americana de turista por primera vez en México se han alargado. En consulados como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las citas más cercanas se ubican en la segunda mitad de 2026.
De acuerdo con el portal oficial de información y citas de visa de Estados Unidos, este es el calendario actualizado para tramitar la visa por primera vez en México:
- Ciudad Juárez: 18 de septiembre de 2026
- Guadalajara: 10 de septiembre de 2026
- Hermosillo: 4 de junio de 2026
- Matamoros: 4 de julio de 2026
- Mérida: 28 de mayo de 2026
- Ciudad de México: 24 de septiembre de 2026
- Monterrey: 2 de octubre de 2026
- Nogales: 2 de marzo de 2026
- Nuevo Laredo: 15 de junio de 2026
- Tijuana: 23 de julio de 2026
En contraste, los procesos de renovación sin entrevista mantienen mayor disponibilidad, con citas habilitadas en el corto plazo.
Razones de rechazo más comunes
Durante la entrevista, el oficial consular analiza la solicitud (formulario DS-160), la documentación de respaldo y los planes de viaje. La decisión de aprobación o rechazo depende de esta evaluación.
- Sección 221(g): la solicitud está incompleta o requiere más documentos; puede implicar procesamiento administrativo de semanas o meses
- Sección 214(b): el solicitante no demuestra vínculos suficientes con México o no convence sobre la temporalidad de su viaje
En ambos casos, los interesados pueden volver a solicitar la visa si no existe impedimento permanente.
Qué hacer en caso de rechazo
El solicitante tiene derecho a:
Preguntar las razones específicas de la negativa.
Solicitar una exención de inadmisibilidad mediante el Formulario I-601, siempre que cumpla con los requisitos.
Presentar una nueva solicitud de visa, corrigiendo la información o aportando evidencia adicional.