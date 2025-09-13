Los tiempos de espera para tramitar la visa americana de turista por primera vez en México se han alargado. En consulados como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las citas más cercanas se ubican en la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con el portal oficial de información y citas de visa de Estados Unidos, este es el calendario actualizado para tramitar la visa por primera vez en México:

Ciudad Juárez: 18 de septiembre de 2026

Guadalajara: 10 de septiembre de 2026

Hermosillo: 4 de junio de 2026

Matamoros: 4 de julio de 2026

Mérida: 28 de mayo de 2026

Ciudad de México: 24 de septiembre de 2026

Monterrey: 2 de octubre de 2026

Nogales: 2 de marzo de 2026

Nuevo Laredo: 15 de junio de 2026

Tijuana: 23 de julio de 2026

En contraste, los procesos de renovación sin entrevista mantienen mayor disponibilidad, con citas habilitadas en el corto plazo.

Razones de rechazo más comunes

Durante la entrevista, el oficial consular analiza la solicitud (formulario DS-160), la documentación de respaldo y los planes de viaje. La decisión de aprobación o rechazo depende de esta evaluación.

Sección 221(g): la solicitud está incompleta o requiere más documentos; puede implicar procesamiento administrativo de semanas o meses

Sección 214(b): el solicitante no demuestra vínculos suficientes con México o no convence sobre la temporalidad de su viaje

En ambos casos, los interesados pueden volver a solicitar la visa si no existe impedimento permanente.

Qué hacer en caso de rechazo

El solicitante tiene derecho a: