María Julia Lafuente, la inconfundible titular de Telediario Mediodía y figura icónica del periodismo regiomontano, se despidió temporalmente de su audiencia el viernes, poniendo una pausa a una trayectoria ininterrumpida de casi 50 años.

Su último noticiero al frente del espacio que la ha caracterizado por su estilo único, frases emblemáticas y su fervorosa pasión por el Club Tigres, estuvo cargado de emoción y agradecimiento.

La periodista, que había anunciado su decisión meses atrás en conjunto con la empresa, dedicó unos minutos especiales al final de la transmisión para dirigirse a su público.

"Pocos saben todo lo que ha pasado en estos meses previos... estoy hecha un mar de emociones y los recuerdos se me empiezan a agolpar en la cabeza uno tras otro" , compartió Lafuente con la voz embargada.

Reafirmó que la pausa no es un adiós definitivo, pero sí un "alto momentáneo" sumamente necesario.

Un ciclo de amor y gratitud

La Licenciada Lafuente reflexionó sobre el profundo afecto recibido a lo largo de su carrera, señalando que las muestras de cariño de la audiencia la hacen sentir "rebasada" .

"Al final, es cierto lo que dicen, el amor que recibes es igual al amor que diste, y viendo tantas pruebas de cariño hacia una servidora, puedo inferir que algo hice bien" , expresó, agradeciendo la preferencia del público regio por su noticiero durante años.

María Julia Lafuente reiteró que su decisión obedece a la necesidad de dedicarse a su vida personal y familiar.

"La vida siempre ha sido, es y será de ciclos, y el mío al frente del noticiero de mediodía termina este viernes 28 de noviembre" , afirmó.