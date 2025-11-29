Maria Julia Lafuente hace pausa tras casi cinco décadas de hacer periodismo
María Julia Lafuente, la inconfundible titular de Telediario Mediodía y figura icónica del periodismo regiomontano, se despidió temporalmente de su audiencia el viernes, poniendo una pausa a una trayectoria ininterrumpida de casi 50 años.
Su último noticiero al frente del espacio que la ha caracterizado por su estilo único, frases emblemáticas y su fervorosa pasión por el Club Tigres, estuvo cargado de emoción y agradecimiento.
La periodista, que había anunciado su decisión meses atrás en conjunto con la empresa, dedicó unos minutos especiales al final de la transmisión para dirigirse a su público.
"Pocos saben todo lo que ha pasado en estos meses previos... estoy hecha un mar de emociones y los recuerdos se me empiezan a agolpar en la cabeza uno tras otro", compartió Lafuente con la voz embargada.
Reafirmó que la pausa no es un adiós definitivo, pero sí un "alto momentáneo" sumamente necesario.
Un ciclo de amor y gratitud
La Licenciada Lafuente reflexionó sobre el profundo afecto recibido a lo largo de su carrera, señalando que las muestras de cariño de la audiencia la hacen sentir "rebasada".
"Al final, es cierto lo que dicen, el amor que recibes es igual al amor que diste, y viendo tantas pruebas de cariño hacia una servidora, puedo inferir que algo hice bien", expresó, agradeciendo la preferencia del público regio por su noticiero durante años.
María Julia Lafuente reiteró que su decisión obedece a la necesidad de dedicarse a su vida personal y familiar.
"La vida siempre ha sido, es y será de ciclos, y el mío al frente del noticiero de mediodía termina este viernes 28 de noviembre", afirmó.
A partir de ahora, la reconocida comunicadora se dedicará a "ser simplemente María Julia Lafuente Salinas, disfrutar a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, y lo que he construido con años de arduo trabajo", cerrando así un primer ciclo memorable en su carrera.