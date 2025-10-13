Germán y Karla, hijo y esposa de Alejandro, conocido como 'Lord Pádel', son investigados por su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de homicidio calificado en grado de tentativa por haberse cometido con ventaja.

Los familiares de 'Lord Pádel', Karla y Germán, seguirán su proceso en libertad luego de que una jueza del Estado de México modificó la medida cautelar de prisión preventiva que se les había impuesto.

El pasado 19 de julio, durante un partido de pádel, Othón, Alejandro, Karla y Germán agredieron física y verbalmente a Israel.

Incluso, Alejandro lo habría amenazado de muerte mientras lo sometía en el suelo.

En audiencia de revisión de medida cautelar, la juzgadora determinó que al no acreditarse que siga subsistiendo el riesgo hacia la víctima y testigo, se modifica la medida de prisión preventiva justificada y en su lugar se impone la presentación periódica ante el Centro de Medidas Cautelares.

También se les prohibió salir del país y se les requirió exhibir el pasaporte ante el Centro de Medidas Cautelares.

Además, tienen prohibido acercarse al domicilio de la víctima y a la testigo.

Cada uno de los investigados tendrá que exhibir una garantía económica por la cantidad de 150 mil pesos y al cumplir con estas medidas, ambos imputados podrán continuar su proceso en libertad.