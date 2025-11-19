Elías Ayub encabezó proyectos clave de expansión eléctrica y su fallecimiento fue reportado por el expresidente Felipe Calderón.

Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), murió este miércoles a los 75 años.

El exfuncionario federal, hermano de Arturo Elías Ayub, desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público. Nacido en la Ciudad de México en 1950, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac y obtuvo una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard, formación que marcó su estilo técnico y orientado a resultados.

Su carrera inició en áreas sociales y de infraestructura, pero alcanzó mayor relevancia en el sector energético. En 1999 fue nombrado director general de la CFE, cargo que ocupó por más de diez años. Durante ese periodo impulsó la expansión del sistema eléctrico nacional mediante el desarrollo de centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y de ciclo combinado, además de proyectos estratégicos de transmisión.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por diversas figuras públicas. Entre ellas, el expresidente Felipe Calderón, quien expresó sus condolencias a través de X, y destacó su vocación de servicio y capacidad técnica. También el exfuncionario Javier Lozano reportó su muerte en la misma plataforma.

Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a @arturoelias . pic.twitter.com/OJArEHp7B5 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 20, 2025