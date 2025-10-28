La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno solicitará la extradición de Víctor Álvarez Puga, detenido en Miami por un tema migratorio.

La mandataria señaló que esperan la documentación de la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en el trámite, que requiere vías judiciales en EU.

De acuerdo con reportes de prensa y autoridades migratorias consultadas por los medios, Álvarez Puga se encuentra en un centro de procesamiento migratorio en Miami desde fechas recientes, sin que exista al momento confirmación oficial de cargos penales en EU distintos a los de carácter migratorio.

En México enfrenta señalamientos por presuntos desvíos y uso de empresas fachada, causas por las que existen investigaciones abiertas.

La Presidencia precisó que la ruta de extradición depende de que la FGR remita información y, en su caso, active los mecanismos formales ante las autoridades estadounidenses; en paralelo, un juez en EU deberá definir la situación jurídica de Álvarez Puga bajo las normas migratorias vigentes.

El empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont ha sido señalado en México por presuntos desvíos de recursos mediante facturación simulada y contratos públicos; los casos datan del sexenio pasado y han derivado en carpetas de investigación.