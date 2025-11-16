Tres personas murieron y dos resultaron heridas tras la explosión por acumulación de gas en una taquería de Mazatlán

Tres personas murieron y dos más resultaron heridas tras una fuerte explosión causada por la acumulación de gas la tarde del sábado en una taquería ubicada en la avenida del Mar y calle Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que un desperfecto en una instalación de gas originó la explosión, seguida de un incendio dentro del negocio. Elementos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de vigilancia cerraron la vialidad y trabajaron para sofocar las llamas, evitando riesgos para las personas que se encontraban cerca.

Queman negocio por el malecon y no fue accidente, ayer en Prados del Sol en una tiendita quemaron una moto, así este @GobDMazatlan que no da seguridad a Mazatlán. pic.twitter.com/jRU5IYgBrp — José Luis Arreola Montoya (@JLuisArreola9) November 16, 2025

Tres víctimas murieron en el lugar

Una vez que el incendio fue controlado, paramédicos atendieron a cinco personas lesionadas. Tres de ellas fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las quemaduras, mientras que dos fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Al interior del establecimiento quedó el cuerpo de una de las víctimas, quien habría muerto de manera inmediata tras el estallido.

Las autoridades señalaron que personal de la vicefiscalía regional se hará cargo de las investigaciones y del traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes.