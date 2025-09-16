La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que aumentó a 17 la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Un total de 35 personas permanecen hospitalizadas y 31 ya fueron dadas de alta. La fiscalía atribuye el accidente al exceso de velocidad del conductor.

La Secretaría de Salud capitalina informó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 17 personas.

De acuerdo con el reporte emitido a las 10:00 horas, 35 personas siguen hospitalizadas, algunas en estado grave, mientras que 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio a conocer que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad del conductor de la pipa, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque.

La titular de la fiscalía, Bertha Alcalde, explicó que el impacto contra el pavimento y un muro derivó en la explosión. Además, descartó que el estado de la vialidad haya influido en el siniestro.

“En el sitio no se identificó bache alguno. Se realizaron todas las periciales correspondientes y se cuenta con evidencia fotográfica”, subrayó.

Empresa y Gobierno capitalino responden

La empresa responsable del vehículo ya rindió declaración y confirmó contar con pólizas de seguro vigentes.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desmintió rumores sobre un presunto reencarpetado en la zona del siniestro, aclarando que únicamente se realizaron labores de limpieza y mantenimiento. También llamó a la ciudadanía a no difundir información no verificada.



