La Secretaría de Salud de la CDMX informó que aumentó a 14 el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, Iztapalapa. Treinta heridos siguen hospitalizados desde el accidente del 10 de septiembre.

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el puente de la Concordia, Iztapalapa, aumentó a 14 personas.

De acuerdo con el último reporte, 30 heridos permanecen hospitalizados en distintos centros médicos de la capital, atendidos por lesiones y quemaduras de gravedad.

Hasta este lunes se han identificado a las siguientes víctimas:

Antillón Chávez Armando

Barragán Ramírez Ana Daniela

Cano Rodríguez Misael

Carrillo Reyes Irving Uriel

Contreras Salinas Carlos Iván

Bonilla Sánchez Juan Carlos

Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel

García Morales Eduardo Noé

Hernández Méndez José Gabriel

Hernández Betancourt Juan Antonio

Islas Flores Jorge

Matías Teodoro Alicia

Sánchez Blas Carlos

Tomar García Jesús Joel

El siniestro se registró el pasado miércoles 10 de septiembre cuando una pipa de gas explotó en plena circulación sobre el puente de la Concordia. La explosión ocasionó un incendio de gran magnitud, afectando a conductores, peatones y viviendas cercanas.

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer medidas preventivas que eviten nuevos accidentes de este tipo.