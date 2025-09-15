Explosión en Iztapalapa: asciende a 14 la cifra de fallecidos
La Secretaría de Salud de la CDMX informó que aumentó a 14 el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, Iztapalapa. Treinta heridos siguen hospitalizados desde el accidente del 10 de septiembre.
La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el puente de la Concordia, Iztapalapa, aumentó a 14 personas.
De acuerdo con el último reporte, 30 heridos permanecen hospitalizados en distintos centros médicos de la capital, atendidos por lesiones y quemaduras de gravedad.
Hasta este lunes se han identificado a las siguientes víctimas:
- Antillón Chávez Armando
- Barragán Ramírez Ana Daniela
- Cano Rodríguez Misael
- Carrillo Reyes Irving Uriel
- Contreras Salinas Carlos Iván
- Bonilla Sánchez Juan Carlos
- Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel
- García Morales Eduardo Noé
- Hernández Méndez José Gabriel
- Hernández Betancourt Juan Antonio
- Islas Flores Jorge
- Matías Teodoro Alicia
- Sánchez Blas Carlos
- Tomar García Jesús Joel
El siniestro se registró el pasado miércoles 10 de septiembre cuando una pipa de gas explotó en plena circulación sobre el puente de la Concordia. La explosión ocasionó un incendio de gran magnitud, afectando a conductores, peatones y viviendas cercanas.
Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer medidas preventivas que eviten nuevos accidentes de este tipo.