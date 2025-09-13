La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de pipa en Iztapalapa subió a 13.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que al corte de las 10:00 horas de este sábado 13 de septiembre, el saldo por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, aumentó a 13 personas fallecidas. Además, 40 permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta.

El operador de la pipa continúa hospitalizado en estado crítico y bajo custodia, según autoridades capitalinas.

La noche del 12 de septiembre se confirmó la muerte de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien fue reconocida como la “abuela heroína” por rescatar a su nieta de dos años durante el siniestro. La mujer permanecía internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde no logró superar las lesiones sufridas.

Su hija, Cintia Jazmín Carrillo, expresó: “Le agradezco a mi mamá por lo que hizo, salvar a mi bebé, fue una heroína”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió sus condolencias a la familia a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacó el acto de amor y valentía de Alicia Matías.

El accidente ocurrió el jueves 11 de septiembre cuando una pipa de gas LP explotó en la zona del bajopuente. De inmediato, se desplegaron casi 2 mil elementos de seguridad y emergencias para atender a las víctimas.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades de la empresa propietaria del vehículo.



