La explosión se registró dentro del taller de reciclado, donde internos del Ceinjure laboran incluso en turno nocturno.

Una explosión seguida de un incendio en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta dejó dos personas privadas de la libertad sin vida y a otras dos con lesiones leves. El incidente ocurrió durante la noche del jueves 27 de noviembre en el penal ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera a Las Palmas, en la Delegación de Ixtapa.

De acuerdo con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres), la explosión se originó en el taller de reciclado, donde los internos trabajaban incluso en turno nocturno. Las llamas se propagaron rápidamente hacia el área de carpintería, afectando un espacio aproximado de 40 por 40 metros.

La brigada interna del Ceinjure atendió de inmediato la emergencia, mientras se solicitó apoyo al 911. Bomberos municipales y personal médico se sumaron a las labores, además de elementos de la Marina y la Guardia Nacional que reforzaron la vigilancia.

Policías estatales penitenciarios evacuaron a los trabajadores de los talleres y a dormitorios cercanos para evitar riesgos. Dos internos fueron atendidos por quemaduras e intoxicación leve por humo, sin requerir hospitalización.

Hallan dos cuerpos tras sofocar el fuego

Una vez controlado el incendio, los rescatistas localizaron dentro de los talleres los cuerpos de dos hombres. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que las familias ya fueron notificadas y se activaron los protocolos de apoyo correspondientes.

La Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses comenzaron con las indagatorias para determinar la causa exacta de la explosión. Ambos organismos llevarán a cabo los peritajes necesarios dentro del penal.

Autoridades recordaron que recientemente en este mismo centro penitenciario se registró la fuga de un interno, caso por el que cuatro custodios se encuentran vinculados a proceso.