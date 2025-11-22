El estudiante universitario de Veterinaria iba de regreso de su rancho, cuando presuntamente comenzó a ser seguido por una patrulla de la SSPC, quienes lo atacaron.

Familiares, amigos y ciudadanos marcharon este sábado en Villahermosa para exigir justicia por Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de Medicina Veterinaria de 20 años, asesinado el pasado 14 de noviembre. El contingente se reunió desde temprano frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), en Paseo Usumacinta, y avanzó por la avenida 27 de Febrero, 5 de Mayo y hasta la Plaza de Armas.

Lucio Isidro Álvarez, padre del joven, pidió apoyo moral y físico a la población para que los acompañaran a exigir justicia por su hijo, y reiteró que la movilización es pacífica. “La intención es exigir justicia, más no buscar venganza”, señaló.

“Hoy mi silla está vacía y en mi casa solo hay dolor”, se alcanzaba a leer en una lona, colgada del caballo que Rodrigo montaba en vida.





La familia acusa a policías de Tabasco

Rodrigo regresaba del rancho familiar cuando, según sus familiares, fue perseguido por una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El ataque ocurrió a las 7:30 de la noche en la calle Jerónimo Palacios, en la colonia José María Pino Suárez.

“A mi hijo lo iba siguiendo la policía, lo acribillaron antes de entrar a la colonia... Estoy destrozado como padre”, denunció Lucio Isidro.

La familia afirma que el joven no se detuvo en un retén, lo persiguieron y después lo atacaron a balazos. El vehículo chocó contra un poste y ahí recibió los disparos que le quitaron la vida: uno en el cuello, otro en el pecho y uno en la mano.

Horas después, cuando la familia no sabía de él, les informaron que había muerto. Denuncian que la escena fue manipulada, que intentaron justificar el crimen como un choque y que incluso quisieron sembrarle un arma. También mencionaron que días antes el joven había denunciado el robo de caballos.

Rodrigo Isidro Ricárdez estudiaba Veterinaria en la UJAT y apoyaba diariamente en el rancho familiar, donde cuidaba ganado y soñaba con dedicarse de lleno a la actividad pecuaria. “Tenía su propio ganado, él se encargaba del rancho. Me quitaron mi brazo derecho… pero aquí estoy y voy a seguir luchando”, dijo su padre.

Autoridades investigan el caso

La FGE informó que se abrió una carpeta de investigación y que trabajan en peritajes, análisis técnicos y entrevistas para esclarecer el homicidio. El fiscal de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, aseguró que se indaga la posible participación de policías. “No va a haber ningún tipo de favoritismo”, dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Serafín Tadeo Lazcano, afirmó que la investigación está totalmente en manos de la Fiscalía y que, por ahora, no se ha iniciado una pesquisa interna. “Cuando ellos resuelvan, ya veremos qué pasa”, dijo.