El senador Ron Wyden denunció que el gobierno de Donald Trump planea deportar a cerca de 700 niños guatemaltecos no acompañados, una medida que activistas califican como un riesgo para los derechos humanos y la seguridad de los menores migrantes.

El gobierno de Estados Unidos prepara la deportación de casi 700 niños guatemaltecos que ingresaron al país sin sus padres, de acuerdo con una carta enviada por el senador demócrata Ron Wyden a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

Wyden advirtió que la medida violaría el “mandato de bienestar infantil” de dicha oficina y las obligaciones del país hacia los menores migrantes. “En muchos casos, estos niños y sus familias han tenido que tomar la impensable decisión de enfrentar el peligro y la separación en pos de seguridad”, escribió.

Según denunciantes citados en la carta, los menores que no cuenten con un patrocinador legal ni con procesos de asilo en curso serían removidos a la fuerza.

“Esta medida amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y sistemas de apoyo, devolviéndolos a las mismas condiciones de las que huyeron”, señaló Wyden.

La decisión se suma a otras acciones recientes de la administración de Trump para restringir la inmigración, incluyendo redadas en ciudades como Chicago, incremento de deportaciones y la eliminación de protecciones migratorias.

En julio, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que planeaba repatriar a 341 menores desde Estados Unidos antes de que cumplieran 18 años, bajo un esquema de retorno voluntario. Sin embargo, el actual plan estadounidense generó preocupación entre activistas y defensores de derechos humanos.

“Estamos indignados por el renovado ataque contra los derechos de los niños inmigrantes. Esto no es repatriación voluntaria, es un intento de eliminar el debido proceso”, declaró Lindsay Toczylowski, directora del Immigrant Defenders Law Center.



