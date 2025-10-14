El joven de 18 años confesó haber sido contratado junto con un cómplice; les habían dicho que sería un "trabajo sencillo"

El hombre que disparó y mató al abogado David Cohen confesó ante autoridades que le ofrecieron 30 mil pesos por cometer el crimen, junto con un cómplice que logró escapar. Héctor Hernández, de 18 años, fue capturado en flagrancia luego del ataque ocurrido el lunes a las afueras de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

Un "trabajo sencillo"

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez (C4Jiménez), Hernández relató que su cómplice le entregó el arma antes del ataque, pero no pudo escapar porque fue herido por un agente de la Policía de Investigación (PDI) que repelió la agresión.

Les habrían asegurado que era un "trabajo sencillo", pues también se reporta confesó participar en otro ataque similar en la zona sin ser detenidos.

El ataque contra el abogado

David Cohen fue interceptado y recibió un disparo directo en la cabeza mientras caminaba cerca de las instalaciones judiciales la tarde del lunes. Un agente de la PDI que se encontraba en la zona respondió al ataque y logró herir al agresor, Héctor, quien fue trasladado al hospital en calidad de detenido.

El litigante fue llevado al Hospital Ángeles en estado grave y, pese a los esfuerzos médicos, falleció la madrugada del martes, según confirmó Ana María Lomelí, coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la CDMX. La Fiscalía de Homicidios recibió el reporte de su fallecimiento alrededor de la 1:00 de la mañana.