Peña Nieto defiende la “verdad histórica” de Ayotzinapa y reconoce fallas en la Casa Blanca en el documental de Denise Maerker.

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en la docuserie PRI: Crónica del fin, donde habló sobre dos de los momentos más polémicos de su sexenio: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la llamada “Casa Blanca”.





Ayotzinapa: “Lo hecho, hecho está”

Peña Nieto calificó como una tragedia lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Sin embargo, reiteró su respaldo a la versión oficial que presentó el entonces procurador Jesús Murillo Karam en enero de 2015.

“Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Yo sigo pensando lo que ya sabemos: lo que han denostado como ‘la verdad histórica’. Quítale el nombre de ‘verdad histórica’, pero no altera lo que hasta ahora he conocido de las nuevas investigaciones que han realizado” , declaró el priista.

El exmandatario reconoció que hubo participación de autoridades, pero pidió no señalar directamente a las instituciones.

“Fueron quemados en el basurero o no. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”, expresó.

La llamada “verdad histórica”, sostenida por Murillo Karam, señalaba que los estudiantes fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan.





La Casa Blanca: “Un manejo de crisis equivocado”

En el capítulo cinco de la serie, Peña Nieto también abordó el caso de la residencia de Las Lomas, conocida como la “Casa Blanca”, propiedad valuada en 86 millones de pesos ligada a su entonces esposa, Angélica Rivera.

“La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado. Creo que nunca debió de haber dado la cara de un tema que correspondía al Presidente de la República” , admitió el exmandatario.

En noviembre de 2014, Rivera apareció en un video para explicar la adquisición del inmueble, asegurando que había acordado con el empresario Juan Armando Hinojosa que una de sus inmobiliarias comprara un terreno y construyera la casa a su gusto, con el compromiso de adquirirla mediante un contrato de compra-venta.

“Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mi esposo y la de mis hijos”, dijo entonces la actriz.





“El PRI está embarrado por la corrupción”

La docuserie, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker, también recoge la visión de Peña Nieto sobre su partido.

“El PRI es un partido tan longevo, que tiene ya demasiados lunares, demasiadas manchas. Y esa de la corrupción es una muy señalada, porque además es muy vendible” , afirmó.

El expresidente añadió que no existe una “escuela para ser Presidente de la República” y que solo se comprende la magnitud de la responsabilidad una vez en el cargo.



