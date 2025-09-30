Miguel Ángel de la Mora, dueño de Micky Hair Salón, murió a balazos frente a su negocio

La noche del lunes 29 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido en el mundo de la belleza como Micky Hair, fue asesinado a balazos frente a su salón de belleza en Polanco, Micky Hair Salón, ubicado en la calle Moliere, casi esquina con Masaryk.

El crimen ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en zonas de alta plusvalía en la Ciudad de México, considerando que Polanco es una de las avenidas más vigiladas de la capital.

Ataque directo frente al salón

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), los agresores actuaron de manera directa y huyeron tras cometer el crimen.

Según los primeros reportes, uno de los agresores se encontraba inicialmente dentro del establecimiento y salió corriendo hacia su cómplice, que lo esperaba en la motocicleta.

La víctima, de 28 años, recibió al menos seis disparos por parte de dos sujetos que lo esperaban a bordo de una motocicleta. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales, informó la policía capitalina.

La investigación se desarrolla bajo la hipótesis de un ataque directo, con apoyo de cámaras de videovigilancia y peritajes de la zona.

Estilista de las Estrellas

Miguel Ángel de la Mora inició su carrera en Guadalajara y expandió su marca a la Ciudad de México. Micky Hair Salón era un espacio exclusivo en Polanco, frecuentado por artistas, cantantes y figuras del entretenimiento.

Tenía 12 años como estilista profesional y 10 como extensionista, realizando trabajos cuyo costo podía alcanzar hasta 100 mil pesos por sesión. Aunque se estima que el costo de las extensiones de Ángela Aguilar fue entre 150 mil y 174 mil pesos.

El estilista contaba con más de 168 mil seguidores en su perfil personal de Instagram y 24 mil en la cuenta de su salón. Entre sus clientes se encontraban Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Odette Ornelas y Altair Jarabo.

Según MILENIO, Miguel de la Mora una amistad con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, cofundador del Cártel de Sinaloa. Inicialmente profesional, su vínculo se convirtió en amistad, compartiendo viajes a destinos turísticos exclusivos.

Posible sospechoso identificado

El periodista Carlos Jiménez (C4) informó en su cuenta de X que la víctima ya había denunciado amenazas ante la Fiscalía de la CDMX en 2024.

De acuerdo con el documento compartido por C4, el principal sospechoso es Eduardo E., quien tenía una orden de restricción para no intimidar ni molestar al estilista. La orden, con fecha del 9 de septiembre de este año, establecía una multa de 20 días de salario mínimo en caso de incumplimiento.

La FGJ-CDMX abrió en ese año una carpeta de investigación por los delitos de fraude y amenaza.